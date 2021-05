Montefusco: "Spalletti scelta giusta per il Napoli, è un grande allenatore"

Calcio Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Vincenzo Montefusco, ex giocatore e allenatore del Napoli:

“La stagione 1997/1998 fu fallimentare sotto tutti i punti di vista, ma ricordo con piacere il pareggio a Torino contro la Juventus, che mi costò la rottura dell’amicizia con Marcello Lippi, con cui non mi sono più sentito da quel momento. In quel Napoli era presente anche Allegri, il quale era più interessato alle corse dei cavalli ad Agnano che agli allenamenti e alle partite. Spalletti al Napoli? L’ho allenato un mese a Empoli, quando ormai era a fine carriera. È un grande allenatore, non penso che il suo carattere possa inficiare il suo lavoro”.