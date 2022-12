Montefusco: "Pelè scoppiò a piangere negli spogliatoi dopo aver giocato contro il Napoli"

Enzo Montefusco, ex giocatore e allenatore del Napoli, parla ai microfoni della Rai per parlare di Pelè e dell'amichevole Napoli-Santos:

"Nella sua intervista nel dopo partita disse: "Finalmente ho trovato un giocatore che mi ha marcato e non mi ha picchiato". Era immarcabile, era come Maradona. Ci sono dei giocatori davvero immarcabili, salvo mettergli una catena addosso (ride ndr.). In quella gara segnò 2 gol. Mentre in un'altra amichevole che giocammo negli Stati Uniti, dribblò 4-5 di noi e poi andò al tiro, ma la palla non entrò. Nello spogliatoio poi scoppiò a piangere per non aver segnato quella rete, cosa che fa capire che uomo fosse".