Montefusco: "Insigne non ha un ruolo nel Napoli di Ancelotti, meglio per entrambi che le strade si separino"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Vincenzo Montefusco: "Insigne messo lì davanti a fare il centrale non rende come da esterno. E' difficile ipotizzare modulo e titolari del prossimo anno del Napoli perchè non sappiamo chi resta e chi andrà via. Nonostante il primo anno di Ancelotti, non ho ancora capito come gioca il Napoli. Nel 4-4-2 di Ancelotti Insigne non ha un ruolo e per il bene del Napoli e per quello di Insigne, è meglio lasciarlo andare in un'altra squadra".