Le parole dell'ex allenatore Vincenzo Montefusco a CalcioNapoli24 Live in onda su CN24 Tv:

"Non c’è un campione salvandone 2-3 nella Nazionale. Se non hai giocatori importanti come hanno la Spagna, l’Inghilterra ecc fai fatica. Spalletti è un grande allenatore, ma fare il commissario tecnico è un altro lavoro e Luciano ha dimostrato tante difficoltà già dalle convocazioni, alle scelte ecc. Deve lavorare e dimostrare tanto, non mi aspettavo risultati diversi da ciò che è accaduto".