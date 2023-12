Montefusco a CN24: "Juliano è stato un capitano vero, un vincente! Volevano non prendesse Maradona, da napoletano lui ed io avevamo un impegno"

Ultime notizie Napoli - L’ex allenatore del Napoli Vincenzo Montefusco, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) condotta da Vincenzo Credendino e Riccardo Catapano. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il ricordo di Antonio Juliano? Al di là della storia nostra, siamo cresciuti assieme e da ragazzini giocavamo in compagnia. Poi ci siamo ritrovati al Napoli, dai 15-16 anni in poi abbiamo sempre giocato assieme in una grande squadra con grandissimi campioni. Antonio è stato il capitano vero, aveva la personalità, il carattere che ho sempre ammirato.

Lo Juliano dirigente? La sua storia è quella di un vincente, io ero suo amico e tante volte mi ha mandato a vedere di nascosto dei calciatori per il Napoli: venivo a sapere le storie, il suo straordinario carattere lo portava ad insistere nell’acquistare un calciatore se lo voleva. Su Maradona c’è una storia che parlava di un suo possibile non arrivo, ma io di Juliano ho sempre ammirato il carattere ed insisti tanto di fronte a quelli che volevano che tornasse indietro e non acquistasse il più forte del mondo. Parlava poco e si faceva capire sempre.

Chi era Antonio Juliano? Avevamo un impegno, essere napoletani, e non potevamo sbagliare. La storia dei napoletani nel Napoli ha sempre mostrato che siamo stati i più contestati, ai nostri tempi come ultimamente con Cannavaro ed Insigne. Noi avevamo l’impegno di dover dare tutto, i napoletani queste cose le hanno apprezzate ma a Sivori ed Altarini non dicevano nulla se sbagliavano un passaggio. Il napoletano pretende dal calciatore napoletano che faccia sempre bene, ma sbagliare ci sta. Juliano parlava poco e si faceva capire nello spogliatoio, lo porterò sempre come un esempio: nel Napoli attuale manca uno che prenda in mano la squadra, ce ne fosse uno come Juliano!”