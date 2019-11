Monica Sarnelli, cantante, è intervenuta nel corso di Tifosi Napoletani, in diretta su CalcioNapoli24 Tv:

“Sono coi calciatori perché, in tutta questa storia, De Laurentiis mi fa arrabbiare, ha un modo troppo presuntuoso e così facendo non ottiene del buono. Non credo che i calciatori siano impazziti, De Laurentiis indispettisce perché pensa di poter comprare tutto”.