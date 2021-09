Monga: "È giusto che i tifosi che allo stadio non hanno rispettato le disposizioni sanitarie siano stati multati"

Napoli Calcio - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Federico Monga, direttore de Il Mattino: “Le multe ai tifosi che non hanno rispettato la disposizione a scacchiera all’interno dello stadio Maradona? L’equilibrio tra regole e tifo non è facile da trovare, ma, nel momento in cui ci sono delle leggi, è giusto che vengano rispettate. Le società dovrebbero essere più rigide nel far rispettare le disposizioni sanitarie, che non sono di poco conto e permettono di poter ritornare alla normalità. Capisco che andare allo stadio significhi gridare, abbracciarsi e baciarsi, ma bisogna rendersi conto che da un anno e mezzo viviamo in una situazione particolare. Il ricorso accolto in favore di Osimhen? L’espulsione è stata giusta, ma due giornate di squalifiche erano esagerate. Detto questo, l’attaccante nigeriano dovrebbe imparare a gestire meglio la sua impulsività. Il modus operandi della giustizia sportiva? Mi sembra anacronistico, è contraddittorio non poter utilizzare delle immagini video a supporto delle tesi difensive”.