Moncalvo: "Il comportamento di Agnelli nei confronti di Ceferin è stato ridicolo! UEFA e FIFA ingolfano i calendari per fare soldi"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gigi Moncalvo, giornalista:

“La battaglia tra ?eferin e Agnelli? Ha ragione il presidente della UEFA, il comportamento di Agnelli è stato ridicolo. Ciò non toglie che ?eferin sbagli nell’attaccare in continuazione Agnelli, dato che dovrebbe ricordarsi che ricopre un ruolo istituzionale molto importante. L’utilità della Nations League? ?eferin sta ingolfando i calendari con tutte queste competizioni per evitare che la Superlega possa diventare realtà. Il Mondiale in Qatar del 2022? È un’eredità lasciata dal disastroso Blatter. Gli stadi costruiti per l’evento sono spaventosi, hanno provocato la morte di migliaia di operai. Non oso immaginare come torneranno i calciatori da questa competizione. Le responsabilità della FIFA sono immense, vengono create nuove competizioni o deturpate quelle già esistenti per far felici club sconosciuti e nazionali ‘chiacchierate’ e guadagnare sempre più soldi”.