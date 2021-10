Mollichelli: "A La Gazzetta quasi tutti interisti, c'è un motivo se piazzano Insigne in prima pagina. Con Ghoulam il Napoli ha la rosa più completa di A"

Adolfo Mollichelli è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “I procuratori stanno cercando di azzerare le bellezze che il calcio una volta poteva regalarci. Recuperando anche Ghoulam il Napoli potrebbe avere la rosa più completa della Serie A. La Gazzetta ha l’80% di interisti in redazione e se fanno un titolo così in prima pagina è perché vogliono da un lato destabilizzare magari ma dall’altro sanno di poterlo prenderlo a zero".