Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi di 'Libero'.

"Atalanta-Juventus? Farà capire capire chi potrà guadagnarsi il quarto posto, valido per qualificazione in Champions League. Visti i risultati recenti ci sembra più avanti la Vecchia Signora, mentre la Dea viene da un periodo difficile, avendo perso in campionato contro il Cagliari e in Coppa Italia con la Fiorentina. Per questo motivo vedo favoriti i bianconeri”.