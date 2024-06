Moggi sicuro: "Sapete perché De Laurentiis ha scelto Conte?"

Intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei tv, per Azzurro99, trasmissione in onda ogni giorno alle ore 18:00, Luciano Moggi ha toccato l'argomento relativo all'arrivo di Conte a Napoli: "Penso che il presidente abbia fatto molto bene a prendere Conte, evidentemente vuole rilanciare il Napoli. Conte lo reputo tra i migliori allenatori che ci siano in circolazione, ne va dato merito al presidente. Il mio incontro con Ferlaino? Di queste cose qui non ne abbiamo parlato, lui ha memoria soprattutto del suo di Napoli. Può tornare il Napoli a vincere con Conte? Dove va Conte si è competitivi, e penso che possa accadere la stessa cosa anche a Napoli"