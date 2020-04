Moggi: "Milik è il giocatore giusto per la Juventus. Icardi? Il suo arrivo non avrebbe senso"

Ultime calcio - Ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di ‘Cose di Calcio’ ha parlato l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi:

“Il campionato? Dovrebbe ripartire perché ci sono dei problemi economici che gravano sulle società di calcio. Se non dovesse ripartire molti andrebbero con i libri in tribunale. Nessuna formula strana, se si riparte bisogna andare fino alla fine, poi che sia favorita la Juventus o la Lazio non lo so. Con cinque cambi penso che la Juventus sarebbe favorita perché ha una rosa più lunga, ha dei titolari anche in panchina. La Lazio però quando è stato fermato il campionato era la squadra che giocava meglio di tutte, quindi bisogna vedere cosa succederà ora che si riprenderà. Sicuramente sarà una lotta tra Lazio e Juventus, non penso che l’Inter possa rientrare. Higuain? Non penso andrà via subito per interesse reciproco, se ci sarà la rottura sarà a fine campionato. La Juventus sicuramente vuole un calciatore diverso da Higuain, che riempie l’area di rigore, e questo è Milik del Napoli. Più Milik o più Icardi? Io direi, ed è un pensiero mio, che Icardi sta fermo negli ultimi 16 metri ad aspettare il pallone, non ha senso avendo già Cristiano Ronaldo e Dybala che quando hanno la palla vanno a cercare la porta. Alla Juventus Icardi sarebbe servito poco. Se Higuain fa la riserva di Dybala e Ronaldo, immaginate un po’ cosa farebbe Icardi in una squadra dove ci sono giocatori che dettano legge. Mi sembra inconcepibile, Icardi finirebbe spesso in panchina perché gli altri due sono insostituibili”.