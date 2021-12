Moggi: "Insigne? Sarebbe un errore lasciarlo andare, ma non so se altrove farebbe le stesse cose di Napoli"

Napoli calcio - Luciano Moggi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Perdere Insigne significherebbe dire addio ad un bel pezzo di Napoli. Sbaglierebbe per me la società a dare via eventualmente Lorenzo, prima di liberarmene ci penserei bene. Gli azzurri sono la miglior squadra del campionato ma è stata martoriata tra infortuni, Covid e Coppa d'Africa. Diventa difficile dare un giudizio con questi problemi. A Spalletti manca praticamente la spina dorsale. Se si vuole aprire un ciclo non si può mettere in discussione Insigne. Lui è un po' monotono nelle sue esibizioni con il tiro a giro, nel gioco nel Napoli ci sta benissimo. Altrove non so se potrà fare ciò che ha fatto in azzurro. Sono convinto che appena si recupereranno tutti i calciatori, gli azzurri faranno vedere a tutti il loro grande valore".