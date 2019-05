Luciano Moggi, ex dirigente di Napoli e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della prima edizione del premio Inside the sport, organizzato all'Auditorium Rai di Fuorigrotta dal Movimento Cristiano Lavoratori.

"De Laurentiis? Non mi sembra che abbia tanta tendenza a voler vincere, altrimenti farebbe operazioni diverse da quelle che fa".