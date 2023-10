Moggi contro Osimhen: "Non è il padrone del Napoli, deve capirlo..."

Luciano Moggi ha parlato del momento delicato che stanno attraversando gli azzurri ai microfoni di Radio Crc:

"Al momento è vero c’è la distanza rispetto all’anno scorso, ma ci sta perché il cambio di allenatore è stato troppo traumatico. Con Garcia cambia l’allenatore, la preparazione, cambia tutto.

La società deve far capire che sta dalla parte dell’allenatore educando i calciatori. Come? L’educazione ai giocatori si insegna con una multa anche se è Osimhen che fa quel gesto. Il Napoli è forte e la stagione è appena iniziata per cui bisogna rimettere le cose al proprio posto. Osimhen non è il padrone del Napoli, deve capire che deve dare il massimo”.