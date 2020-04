Moggi: "Ci sarà un impatto negativo sul mercato del calcio: le strategie dei club sono già chiare, vi spiego"

Ultime calcio Napoli - Alessandro Moggi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Mercato? Ci sarà un impatto negativo sul mercato al livello economico vista la situazione. Dagli ultimi contatti che ho avuto, credo che ci sia una volontà di aspettare. Si cerca di mantenere le rose inalterate con gli attori principali per poi fare scambi. Dobbiamo pensare al calcio come divertimento, è un'azienda che ha lavoratori. La rilevanza sociale del movimento è importante. Va pensato il calcio in maniera complessiva. Con un minimo di ingegno si può pensare al riadattamento delle date del calcio giocato. Taglio stipendi? I calciatori hanno capito il momento, ma non ci si deve prestare a strumentalizzazioni: non è che perchè guadagnano tanto, allora devono rinunciare sempre a qualsiasi cosa gli si propone. Non sono i cattivi del calcio: affrontiamo il problema e vediamo se si riparte e poi decidiamo".