Moggi attacca Moratti: "Assurdo usare la morte di Simoni per accusare la Juventus"

Serie A - La morte di Gigi Simoni, ex allenatore dell’Inter, ha rinfocolato le polemiche per quanto avvenuto nel 1998 nella sfida scudetto contro la Juventus. Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, lo ha ricordato citando l’episodio del famoso rigore non concesso per fallo di Iuliano su Ronaldo. E’ arrivata, a mezzo Facebook, la replica di Luciano Moggi, che sulla sua pagina ufficiale non le ha mandate a dire: “E’ incredibile come un uomo dello spessore di Moratti colga l’occasione della morte di Simoni per rivangare ancora una volta il caso del presunto rigore su Ronaldo e attaccare la Juventus accusandola di aver “rubato” lo scudetto del 1998 – scrive – Considerando che la Juventus stava conducendo la gara per 1 – 0, qualora il presunto rigore fosse stato concesso e realizzato, la partita sarebbe terminata in parità. E siccome la Juventus era prima in classifica con un punto di vantaggio sui nerazzurri, è un po’ assurdo immaginare un’accusa simile, specie visto il comportamento dell’Inter nelle partite successive”.