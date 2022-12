Moggi applaudito all'assemblea soci Juve, Ziliani: "C'era e c'è un tumore"

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juve, è intervenuto all’ultima Assemblea degli Azionisti della Juventus presieduta dal presidente Andrea Agnelli. L'ex Dg ha ricevuto consensi e applausi per il suo discorso. Tramite Twitter commenta così il giornalista Paolo Ziliani: "Il cerchio che si chiude: anzi, che non s’era mai aperto nemmeno dopo Calciopoli con la Serie B data in grazia a un club diretto da dirigenti condannati e radiati. Moggi applaudito dai soci all’assemblea della Juventus è il segno che non c’è speranza. C’era, c’è, un tumore".