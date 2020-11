Moggi affranto: "Quando andavamo in giro chiamavano la squadra di Maradona non il Napoli"

Diego Armando Maradona - "Non riesco a parlare ed esprimere il dolore che sento. È stato il più grande di tutti, il calcio ha perso il suo miglior interprete. Quando andavamo in giro chiamavano la squadra di Maradona non il Napoli. Il dramma di Diego era che era circondato da persone che si sono approfittate di lui e non lo volevano bene.Le uniche persone che davvero conoscono a fondo Maradona siamo io ed il presidente Ferlaino, e naturalmente tutti i suoi ex compagni di squadra". Questo il ricordo commosso dell'ex direttore sportivo della Ssc Napoli Luciano Moggi