Moggi a CN24: "Rinnovo Insigne? Chiedete a De Laurentiis, ci sono tante cose di cui discutere. Pirlo? Non credo che la Juventus possa bocciarne il progetto, su Gattuso..."

L'ex direttore generale della Juventus Luciano Moggi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live'

“Rinnovo Insigne? Senza penna mica arrivano le firme (ride, ndr). Bisogna domandare a De Laurentiis, ci sono tante cose di cui discutere: io il giocatore lo confermerei dal punto di vista tecnico, è chiaro. Se c’è voglia di prospettiva, Insigne deve rimanere per esser poi impostata la squadra su di lui.

Juventus-Napoli è una finale per entrambe, chi perde potrebbe anche salutare la Champions League: poi vedremo cosa faranno il Milan e le altre, vedo i rossoneri abbastanza pericolanti ed il Napoli potrebbe approfittarne.

Pirlo? Non credo che la Juventus possa bocciarne il progetto, sono lungimiranti in società. Se c’è il progetto, lo si porta avanti. Se poi il tempo lo boccia, vedremo. Juventus-Napoli non è una partita fondamentale da questo punto di vista: la Juventus non gioca bene, ma ha dei singoli che possono decidere la partita in qualsiasi momento, da Ronaldo a Chiesa. Magari non è proprio una squadra, forse più un insieme di singoli che possono far male alla squadra. Sta attraversando il passaggio di cicli dai vecchi ai giovani.

Gattuso? Dà sostanza, ma non spettacolo. Bisogna capire e sapere che attende l’avversario per poi ripartire, se questo gioco non soddisfa club e tifosi allora la scelta è stata sbagliata. Mi sembra che non stia nelle grazie di tanti, tifosi compresi ai quali domanderei: quante partite ha giocato al completo il Napoli? Nonostante tutto, sta lavorando per la Champions. Al completo, potrebbe dare fastidio anche all’Inter. Quindi cosa si può rimproverare a Gattuso? Ha sentito di tutto e di più sul suo conto, può anche pensare sul come ci si può fidare in una situazione del genere.

Juventus-Napoli a rischio? Se si fosse giocata all’andata non ci sarebbero stati problemi: all’andata il Napoli aveva due positivi, adesso la Juventus ne ha tre. Il Napoli andava a giocare una partita contro un avversario ancora in cantiere, sono cose che bisogna dire ai critici di Gattuso, che quella partita la voleva giocare”