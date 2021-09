Moggi a CN24: "Rassegnai le dimissioni quando vidi Diego in ritiro a Mosca con noi. Il Napoli finirà certamente almeno tra le prime 4"

Napoli Calcio - Luciano Moggi ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "La gara con lo Spartak Mosca mi ricorda tante cose, specialmente Maradona che piombò da solo in ritiro a Mosca. Noi eravamo partiti il lunedì ma lui dormiva. Quando lo vidi in ritiro, rassegnai le mie dimissioni limitando all'ordinaria amministrazione il mio operato per non mettere in difficoltà Ferlaino. Poi, dissi a Maradona che non avrei mai più voluto lavorare con lui. Scelsi così perchè se fosse andato via Maradona da Napoli sarebbe successa la rivoluzione. Con Spalletti, il Napoli avrà un rendimento altissimo. Hanno una squadra che per caratteristiche può fare bene più fuori che in casa, vedo gli azzurri certamente tra le prime quattro. Magari, avendo più esperienza internazionale degli altri, può dire la sua anche in Europa".