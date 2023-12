Moggi a CN24: "Juliano maestro in campo ed anche di vita. Aveva un carisma unico"

Luciano Moggi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) condotto da Vincenzo Credendino e Riccardo Catapano. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Antonio Juliano è stato una pedina fodnamentale della storia del Napoli come calciatore e dirigente. Lui aveva un carisma che gli permetteva di essere ascoltato da tutti. In particolare, è stato un maestro per quanto riguarda il comportamento da tenere in primis da uomo e poi da atleta. Aveva come obiettivo di insegnare calcio.

Ferlaino è stato il miglior presidente che ho avuto. Con Juliano ha contribuito a portare Maradona a Napoli. Ricordo andavamo in trasferta e gridavano Diego cittadino di Napoli"