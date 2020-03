Moggi: "Gattuso ha cambiato fisionomia al Napoli, Mertens voleva restare in azzurro e ci è riuscito. Caos rinvii? Decisione ridicola!" [ESCLUSIVA]

Ultime notizie calcio Napoli - Luciano Moggi, ex dirigente sportivo, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Gattuso ha cambiato fisionomia alla squadra e sta facendo bene. ha fatto un lavoro simile a quello che fece al Milan quando eredità da Montella una squadra ferma sulle gambe. Nel mondo del calcio manca una guida, non si possono giocare quattro partite e rinviarne altre sei. Magari dire che è stato falsato il campionato è eccessivo, ma comunque ci sono delle ingiustizie. Fermare la giornata sarebbe stata la cosa più logica. Così come hanno fatto, ognuno può lamentarsi. Mi sembra una decisione ridicola… C’è una lotta per retrocedere, una per il primo posto ed in questo momento ci sono squadre in forma e compagini che non lo sono. Quando saranno recuperate queste gare potrebbero cambiare tutti gli scenari. Sembra un qualcosa di studiato per fare confusione. Il rinnovo di Mertens è una cosa molto importante. Quello del club azzurro è un gesto apprezzabile per l'importanza del calciatore che non si è mai posto troppi problema. Voleva restare a Napoli e ci è riuscito".