Sky, Modugno: "Sarri alla Juve? Nessuno cancellerà il suo triennio a Napoli. Lozano, l'attaccante perfetto per Ancelotti"

Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il mercato è pieno di insidie, piace alla gente e c'è chi si fa prendere la mano. Lozano è nella lista di gradimento di Ancelotti, è tra i primi nomi. E' un momento in cui il Napoli sta monitorando il mercato per capire se ci sono buone situazioni da cogliere. Lozano e Rodrigo sono i profili più intriganti per il Napoli ed entrambi non sono facili. Non credo che l'attaccante arrivi subito, bisognerà capire come si muoveranno le diverse squadre europee. Il Napoli s'è mosso in anticipo per Lozano, ci sono diverse situazioni aperte sulla trequarti del Napoli. Mertens e Callejon hanno un contratto in scadenza nel 2020. Lozano sarebbe il giocatore perfetto, quello che più piace a Carlo Ancelotti. Sarri alla Juve? La Juve è la Juve. Sarri si è schierato spesso contro i colori bianconeri. Ho vissuto tre anni di Maurizio Sarri a Napoli e so quanto fosse avvolto nella bandiera della città e mi farebbe strano vederlo alla Juve. Però è un professionista e a volte si fanno delle scelte più con la testa che col cuore. Però nulla dovrà cancellare i tre anni che ha regalato al popolo napoletano".