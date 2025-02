Modugno: "Okafor pronto in tre settimane. Vi dico chi giocherà tra Juan Jesus e Buongiorno con l'Udinese"

Francesco Modugno ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

“DI Okafor, in questi giorni, se ne è colto il potenziale. E' un giocatore che, in quel primo tempo e poco più dell'amichevole col Giugliano, ha mostrato, come anche successivamente negli allenamenti, di avere gamba, strappo, cambio di passo. Noah – ha detto il giornalista Sky a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - può farti male nell'uno contro uno, saltando l'avversario, rientrando e mettendola dentro con facilità. Dal punto di vista atletico, però, c'è da lavorare. Dipenderà da lui: due, tre settimane... Ha una struttura muscolare possente e c'è attenzione. Anche dal punto di vista alimentare c’è grande rigore, come per tutti. Per essere utile e funzionale, deve perdere qualche chilo. Buongiorno sta crescendo nella condizione, ma solo pian piano ritroverà ritmo ed intensità. L'allenamento congiunto con il Giugliano era di fatto un'amichevole è organizzata proprio per lui, e potrebbe essercene un'altra a breve, per favorire il suo inserimento ed alzare il livello. Juan Jesus resta titolare domenica sera, perché ormai è diventato un titolare assoluto: lo ha fatto a suon di prestazioni importanti. Insomma Buongiorno è disponibile, ma è giusto che ritrovi la condizione col tempo. Jesus sta facendo molto bene, agendo in maniera eccellente. Sta piacendo parecchio a Conte ed al suo staff. Buongiorno è clinicamente guarito da un po', ma prima di partire dall'inizio deve rimettersi in sesto. Non c'è emergenza dietro, per fortuna. Buongiorno tornerà titolare quando sarà nella condizione atletica ottimale. Olivera sta recuperando, ma ci vuole ancora un po’ di tempo, dovrebbe farcela per la gara con l’Inter”.