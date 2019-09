Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Non mi aspetto nulla dal Napoli nell'ultimo giorno di mercato, sarei molto sorpreso. E' possibile che ci siano acquisti di prospettiva o strategici come accaduto con Roberto Inglese in passato".