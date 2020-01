Modugno: "Nella gestione Gattuso il migliore è Insigne. Lozano? Da un calciatore che costa 50 mln ci si aspetta di più"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Modugno, giornalista Sky. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Koulibaly è tra i più forti difensori al mondo e non averlo in questo periodo è condizionante anche per lo stesso Gattuso. La gestione dell'allenatore è legata anche ai calciatori che mette in campo e non avere Koulibaly ti toglie qualcosa, specie stasera che c'è Immobile dall'altra parte. Spero che Immobile continui così fino agli Europei per regalare all'Italia qualcosa di bello. Stasera mi aspetto qualcosa d'importante da Insigne perchè è quello che offre più continuità di rendimento. Nella gestione Gattuso, per qualità, dico che Insigne è stato il migliore. So quanto è forte e mi aspetto da lui qualcosa di importante. Lozano? Ho visto molto poco di lui fino ad oggi, ho intravisto qualche giocata, qualche atteggiamento positivo, ma da un giocatore che è costato circa 50 milioni di euro ci si aspetta qualcosa in più. In questa stagione va veramente tutto male e per chi arriva da fuori è tutto più complicato. In attacco il Napoli ha tantissima qualità e non è facile inserire Lozano al posto di uno tra Callejon, Insigne o Mertens. E' un calciatore di talento e se stasera dovesse giocare potrebbe essere l'occasione giusta per dimostrare ciò che faceva in Olanda. Stasera vedo Demme titolare, ho qualche dubbio su Lobotka".