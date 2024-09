Modugno: "Lukaku va al ritmo di due allenamenti al giorno. A Cagliari dovrebbe essere titolare"

Francesco Modugno ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

"Una sosta in cui Lukaku, e il Napoli in generale, non si è mai fermato. Quattro doppie sedute negli ultimi sei allenamenti. Doppia anche oggi. Lui è alla ricerca di una condizione che per la verità era già buona. Abbiamo raccontato che si è presentato con 103 kg. Quasi lo stesso peso di quando era all’Inter. Gli allenamenti a distanza hanno funzionato. La condizione era già ottimale. Ora c’è il Cagliari, squadra con cui ha delle statistiche positive. È la seconda squadra alla quale ha fatto più gol. Ma soprattutto lì a Cagliari ha giocato tre partite e ha segnato 4 reti. Praticamente ha sempre segnato. La prima rete fu alla seconda partita con l’Inter. I presupposti sembrano essere incoraggianti, ma ancora più incoraggiante è l’energia che ci sta mettendo. Il Napoli con un centravanti così ha assolutamente un’altra forma. È un uomo che riempie l’aria e i vuoti lasciati da Victor Osimhen. Lukaku a Cagliari molto probabilmente ci sarà dal primo minuto".