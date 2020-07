Modugno: "Giornata di riposo per il Napoli, sorpresa di Gattuso. Lozano? Se lo vendi ora fai una minusvalenza"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Modugno, giornalista Sky. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Oggi era previsto allenamento per il Napoli, ma Gattuso ha concesso un giorno di relax per ritrovarsi a Castel Volturno domani. Lozano? I segnali arrivano e va riconosciuta al ragazzo la capacità di reagire dopo un momento complicato. Da un punto di vista delle caratteristiche non è il prototipo del calciatore che vuole Gattuso. Può meritarsi una conferma in questa parte finale di stagione. Un giocatore pagato quasi 50 mln se lo vendi oggi fai una minusvalenza. Si potrebbe dare in prestito, altrimenti è giusto tenerlo. Milik? La storia si avvia alla conclusione. Ci sono delle scelte di vita e professionali, Gattuso ha una visione molto manageriale e se crede che sia finito un ciclo con un calciatore è giusto che si lasci partire. Piace a Juve, Tottenham ed Atletico Madrid, ma chi porta i soldi se lo prende. Callejon? Non credo si possa riaprire il discorso rinnovo. Siamo tutti legati a lui, ma qui non si parla di scelte, il suo ciclo a Napoli è finito. Osimhen? C’è un latente ottimismo perché la sua presenza a Napoli, coccolato ed ammaliato dalle bellezze di Napoli e convinto dal progetto Napoli, è significativa”.