Modugno: “Garcia sa che non tira buon vento, domani De Laurentiis può mandare un messaggio”

Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live.

“De Laurentiis ora ha dato forza a Garcia? La presenza del presidente a Castelvolturno si riproporrà probabilmente già domani, è un segnale e una volontà di trovare certi equilibri e fungere da stimolo, restano ovviamente le parole espresse dal presidente, un senso di sfiducia che il tecnico ha percepito. L’uomo Garcia è navigato, esperto, è un uomo di mondo e quindi sa gestire queste cose.

Agli allenatori sentire la vicinanza della proprietà fa sempre piacere, Garcia forse risponderebbe che tutto gli sembra un po’ esagerato, pur se è consapevole che si può far meglio ed anche che ci sono alcune difficoltà. È conscio che la squadra è forte e ha bisogno di aggiustamenti, ma anche che a ottobre la classifica di A dice che il Napoli è a ridosso degli obiettivi e in Champions la squadra viene da un figurone con il Real. Dal suo punto di vista c’è tutto il tempo per sistemare la situazione, dalla sua prospettiva probabilmente gli apparirà tutto eccessivo.

Lui pensa di dare a questa squadra l’identità che cerca, pur sapendo che qualche difficoltà c’è. Dal punto di vista umano sa bene che non tira buon vento nei suoi confronti. Visto da fuori il Napoli resta una squadra forte, di valori, resta anche la voglia di tornare ad essere protagonisti, poi è chiaro che la stagione è iniziata male, in modo complicato e faticoso, raccogliendo un'eredità che ha rappresentato un macigno. Si possono ancora fare cose importanti, vincere non lo so, di certo la stagione spesso è battezzata all’inizio e di certo questo abbrivo è stato controverso”