Modugno: "Ancelotti esercita su James un appeal che può risultare importante. Gaetano ed i giovani? Ancelotti sta valutando..."

A Radio Kiss Kiss, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Gaetano ed i giovani? Ancelotti sta valutando quali ragazzi potrebbero rimanere in rosa: Gaetano è un 2000, Tutino un 1996 che ha già iniziato un certo tipo di percorso come esperienza e fisico. Per loro è arrivato il momento di giocare con continuità, magari Tutino potrebbe trovare spazio in una squadra di Serie A. Gaetano sembra destinato ad una carriera importante, ma non bisogna creargli aspettative enormi. Potresti anche tenerlo ad allenarsi in gruppo con i calciatori della prima squadra, gli servirebbe sicuramente. Mercato? Spesso la volontà del calciatore indirizza una trattativa, James dopo un anno un po’ complicato al Bayern ha bisogno di Ancelotti: ha bisogno di un allenatore che possa ridargli sicurezze, e Carlo lo conosce bene e sa come utilizzarlo al meglio. Ancelotti esercita su James un appeal che può risultare importante, su una trattativa che resta lunga e laboriosa”