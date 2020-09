Modugno: "A Parma col 4-3-3, ma siederà in panchina qualche big d'attacco"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Modugno, giornalista Sky. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Gattuso ha qualche pensiero in vista di Parma, credo che il 4-3-3 sia il sistema base. Il 4-2-3-1 è solo un'alternativa, ma col 4-3-3 rischia qualche big in attacco, nessuno escluso. Sarà sicuramente sorprendente il nome che siederà in panchina. Molto dipenderà anche dalla condizione dei calciatori, è saltata la prova di Lisbona e questi giorni serviuranno a Gattuso per valutare la tenuta fisica e mentale della squadra. Koulibaly? Bisognerà capire il calciatore che tipo di garanzia può dare nonostante le varie voci di mercato".