Roma, Mkhitaryan: "Non meritavamo la sconfitta. Sull'1 a 1 potevamo segnare di nuovo, ma..."

Ultime calcio Napoli - Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo la sconfitta contro il Napoli:

"Peccato per il risultato, tre sconfitte consecutive ma segnali positivi. Abbiamo giocato meglio rispetto alle ultime partite, abbiamo perso ma non lo meritavamo. Abbiamo fatto del nostro meglio per tornare in partita dopo lo svantaggio. Ho fatto l'1-1 poi abbiamo avuto delle buone occasioni per passare avanti. C'è stato un calo di concentrazione sul gol di Insigne ma stiamo lavorando duro per tornare alla vittoria. Dobbiamo lavorare sulla mentalità. Dobbiamo rimanere calmi e non farci prendere dalla frenesia per come stiamo andando. Mancano ancora tante partite e tutto dipende da noi".