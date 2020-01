Mirabelli: "Seguivamo Demme quando Gattuso era allenatore del Milan! Ricardo Rodriguez? Può essere un affare per il Napoli"

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Massimo Mirabelli, dirigente sportivo

“Vedere Gattuso fare bene sulla panchina del Napoli è una bella soddisfazione anche per me. Rino ha vissuto degli anni non bellissimi all’estero e in Italia e quando lo presi per il Milan, era appena retrocesso per cui non fu una scelta facile. Avemmo coraggio e mi fa piacere vedere che anche a Napoli si sta affermando. Certo, non ha la bacchetta magica per cui un po' di tempo era necessario per imprimere le sue idee. Oggi vediamo i risultati del suo lavoro perché il Napoli ha battuto Juve e Lazio, tra le più forti in Italia, ma a questo traguardo ci è arrivato attraverso un percorso.

Gattuso deve essere se stesso, non mi è piaciuto quando ha parlato del copia-incolla col gioco di Sarri. Lui ha le sue qualità e deve sfruttarle restando se stesso. Lo staff di Gattuso è di prima qualità: Rino è un allenatore che delega molto e quindi ama circondarsi di persone di valore. Conosce i suoi pregi ed i suoi limiti e si semplifica il lavoro con uno staff di tutto valore.

Ricardo Rodriguez è un terzino sinistro di grande qualità ed è importantissimo nel gioco di squadra. Può fare anche il difensore centrale all’occorrenza per cui se il Napoli lo prende, fa un ottimo affare.

Quando c’era Gattuso al Milan, seguivamo Demme, ma c’erano tante squadre su di lui. Ha fatto bene il Napoli a prenderlo, serviva un giocatore dalle sue caratteristiche”.