Mirabelli: "Seguivamo Demme ai tempi del Milan. Gattuso? Ci vuole un miracolo, non ci è riuscito Ancelotti..."

Massimo Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan ai tempi di Gattuso, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Demme del Lipsia? Società molto ricca, giocatore di grande livello. E' un giocatore che avevamo seguito e che ci piaceva".

"Mi auguro che si possano riprendere sia Milan che Napoli. Secondo me bisogna accettare il fatto che il Napoli abbia chiuso un ciclo fantastico. A De Laurentiis i napoletani dovrebbero fargli una statua d'oro perché forse qualcuno si dimentica da dove viene il Napoli. Gli azzurri son stati sfortunati nel trovare una Juventus che ha vinto tutto. Oggi bisogna rinnovare perché il ciclo è finito, bisogna avere il coraggio per ripartire da zero. Io avrei messo sul mercato i calciatori più bravi e sarei ripartito da altri più giovani".

"Per Gattuso è difficile, ci sono molti calciatori che sono stati spremuti mentalmente e fisicamente: difficile far ripartire questo giocattolo come anni fa. Se non è riuscito Ancelotti con una grande esperienza, ci vuole solo un miracolo per Gattuso".