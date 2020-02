Mirabelli: "Non mi è piaciuto quando Gattuso disse che copiò qualcosa da Sarri. Per il Napoli sarà una stagione altalenante, va rifondato tutto"

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Gattuso è un allenatore bravo, è giovane e può ancora migliorare. Ha bruciato un po' le tappe, lui tiene tantissimo alle motivazioni ma è un allenatore che ha uno staff di alto livello. In Gigi Riccio trova le espressioni tattiche di alto livello, è un allenatore che porta la nomea del motivatore ma è bravo anche tatticamente. Ci sono diversi allenatori bravi in Italia ed ognuno di loro interpreta il ruolo in modo diverso. Basta pensare a cosa stanno facendo oggi allenatori come Gasperini e Juric o come Liverani. Credo che Gattuso abbia la propria identità anche se qualche volta non mi è piaciuto che abbia detto di aver copiato qualcosa da Sarri. Deve avere una sua identità. Napoli è in un momento difficilissimo, ha la rosa tra le più importanti di Serie A, ma è alla fine di un ciclo. I giocatori importanti, se messi sul mercato, possono far guadagnare milioni e milioni di euro alla societa. Il logorio di tanti anni ad arrivare secondi, non vincere mai nulla, vi ha portati a dire 'siamo alla fine di un ciclo'. Non è facilissimo per Gattuso. Ieri, a Milano, hai battuto l'Inter che è una squadra che perde pochissimo, ma poi si perde in casa col Lecce. E' un'annata che prevede ancora quest'altalena dove la società, se riuscirà a capire che è alla fine di un ciclo, dovrà rifondare tutto. Napoli è abituata a ripartire, ha fatto tanto bene in questi anni".