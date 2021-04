Mirabelli: "Non escludo una permanenza di Gattuso a Napoli: la partita è ancora aperta"

Napoli Calcio - Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato del futuro di Rino Gattuso ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Il Napoli è stato falcidiato da tantissimi problemi e nei momenti topici della stagione Gattuso non ha avuto la squadra. Quando invece l’ha avuto ha fatto vedere bel gioco e i risultati. Per la corsa Champions è ancora tutto da scrivere. De Laurentiis potrebbe far cambiare idea a Gattuso? Nel calcio può succedere di tutto, poi con un risultato così inaspettato si potrebbe ricomporre il rapporto tra Rino e la società, me l’augurerei tanto. Solo i protagonisti sapranno se sarà possibile continuare ancora insieme. Per le società che non arriveranno in Champions sarà un disastro economico. Fiorentina? Non ho mai sentito nessuno, per quanto riguarda Rino sono sicuro che non starà pensando ad altri club”.