Mirabelli: "Napoli cucito sull'idea di gioco di Gattuso, mi dispiacerebbe vederlo andar via"

Ultimissime notizie calcio Napoli - Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli ha avuto tante defezioni in questa stagione. Ancor'oggi i calciatori non sono al top, come Mertens e Osimhen, e la squadra sta ancora pagando quelle problematiche. Gattuso però ora può lavorare con l'idea di squadra e lo sta facendo molto bene. Ha fatto due vittorie straordinarie con Milan e Roma in trasferta e si è messo in corsa per il quarto posto, avendo ancora una partita in meno. Bisogna capire quali problemi hanno portato alla divisione tra Rino e l'ambiente-Napoli. E aggiungo: nel calcio, mai dire mai. Dispiacerebbe molto se andasse via. Questa squadra è cucita sulla sua idea di gioco".