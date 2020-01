Mirabelli: "Gattuso innamorato di Ricardo Rodriguez dai tempi del Milan: lo svizzero ha due qualità importanti"

Ultimissime calcio Napoli -Massimiliano Mirabelli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il Napoli ha avuto delle problematiche non normali extra campo, Gattuso necessitava di tempo per lavorare e introdurre le sue idee calcistiche. E' partito con grande difficoltà, l'aver battuto Lazio e Juve fa sperare ad un cammino decisamente migliore. Ricardo Rodriguez piace molto a Rino perché è uno che sa darti equilibrio e palleggio quando bisogna iniziare l'azione dal basso. Gattuso era innamorato di lui al Milan. Bisogna fare i complimenti al napoli per il mercato che sta facendo a gennaio perché è molto difficile operare"