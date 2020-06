Mirabelli: "Esagerati anche 7 giorni di quarantena, basta isolare chi è positivo! Ripresa del campionato riserverà tante sorprese"

Ultime notizie calcio Napoli - Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"E’ un momento molto triste per Gattuso, la sorella lavorava nel Milan e la conoscevo personalmente. E’ stata una bruttissima notizia… Per me sono esagerati anche i sette giorni di quarantena, se dovesse esserci un calciatore positivo lo si inquadra come infortunato. E’ giusto che le squadre possano giocare questo campionato. La ripresa del campionato riserverà tantissime sorprese, per lo spettatore potrebbe essere gradevole ma non è più quel tipo di campionato con i valori già ben definiti. Con tanti impegni, le rose lunghe hanno dei benefici”.