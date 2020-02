Mirabelli: "Belotti lo ritengo straordinario! Farebbe molto comodo al Napoli, rispecchia le idee di calcio di Gattuso"

Ultimissime calcio Napoli - Massimo Mirabelli è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Gattuso sta facendo molto bene e può fare ancora meglio. Giocare al Camp Nou non è facile, servirà tanto coraggio e bisognerà buttarsi nella metà campo avversaria perché il Barcellona va in difficoltà quando subisce un forte pressing. Loro fanno del male anche in un fazzoletto quindi più si subisce e più sarà dura per il Napoli. Belotti? Insieme ad Immobile è uno dei più forti attaccanti in Italia. Lo ritengo straordinario e farebbe molto comodo al Napoli sposando alla grande le idee di calcio di Gattuso. È un giocatore che fa sempre gol ma rispecchia anche un po’ il gioco di Gattuso quando era calciatore, è un combattente, non si risparmia, aiuta i compagni. Petagna? Ha fatto già vedere delle cose buone ma secondo me deve ancora esprimersi al meglio e può fare bene. Ciclo Napoli? I cicli finiscono. Il Napoli ha tutto per poter ricominciare un nuovo ciclo, anche più bello di quello che sta per chiudersi. Atalanta? Sta facendo grandi cose. Lavorano e programmano da tanti anni insieme. Si vede la mano dell’allenatore e della società che, in ogni sessione di mercato, ha acquistato giocatori sessione dopo sessione facendo accorgimenti e potenziando la rosa. Higuain? Penso ci fosse un bel rapporto tra lui e Gattuso. Avrebbe potuto dare molto di più al Milan”.