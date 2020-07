Minotti: "Lozano ha dimostrato di essere importante! Probabilmente è rimasto sorpreso dalla situazione: magari si aspettava il posto fisso da titolare e non ha reagito bene..."

Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’opinionista SKY Lorenzo Minotti, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Lozano ha dimostrato di essere importante a livello europeo, purtroppo la prima parte di stagione non l’ha agevolato e lui probabilmente è rimasto sorpreso dalla situazione: magari si aspettava il posto fisso da titolare e non ha reagito bene, subito dopo la sosta venne anche cacciato dall’allenamento. Deve sfruttare ogni chance che gli dà Gattuso, ha determinate caratteristiche tattiche e attacca la profondità: si sta mostrando come opzione possibile per i compagni di squadra, che sanno come e dove trovarlo. Titolare con il Milan? Giocando ogni tre giorni, i giocatori ruoteranno poi è chiaro che deciderà Gattuso chi schierare”