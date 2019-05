Minotti: "Il Napoli lavora per la prossima stagione, Ancelotti sta dimostrando di avere ancora tante motivazioni. Lozano ottimo acquisto, Inglese è cresciuto""

Lorenzo Minotti, ex calciatore ed attuale commentatore SKY, è intervenuto in diretta ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Ancelotti si sta dimostrato un tecnico con ancora tante motivazioni. Vuole dare una linea per il prossimo anno, con la SPAL si è visto un Napoli diverso in fase di costruzione che ha fatto molto bene. Lozano sarebbe un ottimo acquisto anche in prospettiva, è giovane e forte. Inglese ha fatto una buona stagione, ha dato continuità al rendimento e ai gol".