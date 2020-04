Ministro Spadafora: "Serie A? Spero di far ripartire gli allenamenti dal 4 maggio"

Intervenuto per fare chiarezza sulla questione della ripresa della Serie A, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, spiega la posizione attuale in merito al ritorno in campo per il nostro campionato: "Le prossime settimane saranno fondamentali per capire come evolve la situazione sanitaria e capire come, se e quando potremo riaprire le competizioni sportive di ogni livello. La ripresa il 4 maggio dovremo confermarla appena sarà possibile, è una data che spero di poter mantenere e che però riguarda soltanto gli allenamenti a porte chiuse", ha chiarito Spadafora prima di aggiungere che "in questo momento la preoccupazione va solo allo stato sanitario delle persone e del Paese intero".