Minala racconta: "Potevo finire al Napoli, mi allenai con Cavani e Hamsik! La storia dei 42 anni? Vi dico la verità"

Notizie Napoli calcio - Joseph Minala, ex centrocampista tra le altre di Lazio e Salernitana, spesso viene ricordato per la vicenda legata alla sua età (o presunta tale). L'attuale 29enne, tesserato per i maltesi del Marsaxlokk, ha passato dei momenti complicato: quando non era nemmeno ventenne, venne fuori una storia (mai confermata) che in realtà il camerunense avesse mentito sulla sua età e che avesse 42 anni.

Intervista Minala, retroscena sul Napoli

Una storia, quella relativa all'età, che ha profondamente segnato Joseph Minala e la sua carriera. Lo stesso calciatore si è raccontato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, svelando anche un retroscena sul Napoli: