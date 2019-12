Milik: "Notte bellissima, speriamo di esserci lasciati alle spalle questo brutto momento! Ancelotti? Non voglio parlarne..."

Ultime notizie calcio Napoli - Arek Milik, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Genk. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“E’ la prima tripletta con il Napoli, sono molto felice. Fatta in casa, davanti ai nostri tifosi. E’ stata una notte speciale in un momento difficile, speriamo che il peggio sia passato e che ora arriveranno momenti migliori. Proviamo a concentrarci solo sul campo, la testa nostra è solo al campo. E’ stata una notte bellissima, sono davvero felice. Mertens è stato gentile a lasciarmi tirare il rigore, sono contento per questo suo gesto e per il fatto che ha segnato anche lui. Ancelotti? Non voglio parlarne, pensiamo solo al calcio… Ci sono voci fuori dallo spogliatoio alle quali non possiamo pensare…”