Notizie Napoli calcio. Il giornalista di fede juventina, Massimo Pavan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della emittente Radio Bianconera soffermandosi, parlando dei rumors che vorrebbero la Juve interessata ad Arek Milik del Napoli:

"La Juventus non deve regalare soldi per Arek Milik, non credo sia corretto pagare quaranta milioni oggi, come chiede il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per un calciatore che a gennaio blocchi a zero euro, gratis".