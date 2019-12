Milik a Sky: "Con Ancelotti abbiamo sbagliato tutti, con Gattuso lasceremo il cuore in campo! Barcellona? Rispetto, ma mai paura"

L’attaccante del Napoli Arek Milik ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Dobbiamo crescere come uomini e serate come quelle di ieri possono aiutarci in questo senso. Non voglio tornare dietro e parlare di Ancelotti, abbiamo sbagliato tutti. Da quando sono a Napoli non avevo mai vissuto una situazione del genere. Questa classifica non può essere la nostra. Vogliamo la Champions. Dobbiamo seguire Gattuso e lasciare il cuore in campo, è un allenatore che ha idee chiare e carattere. Ha scelto di proporre, ovvero il vecchio 4-3-3 e abbiamo in rosa calciatori che hanno sempre giocato così Sono in un buon momento, ma non posso essere felice: ora c’è il Sassuolo, dover vincere mette pressione. Grande rispetto per il Barcellona, ma non abbiamo paura".