Milannews, Vitiello a CN24: "L'assenza di Bennacer è pesante: il punto sugli infortunati in vista del Napoli"

Napoli - Antonio Vitiello, direttore di Milannews, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Dopo tanti anni difficili, il Milan con la gara di questa sera quel clima europeo che respirava praticamente sempre fino a dieci anni fa. A Manchester ci sono ricordi bellissimi come la vittoria della Champions ai danni della Juve, è uno stadio che rievoca belle scene. Ora però un'altras toria, stasera ci sono tanti assenti e vedremo ben sei calciatori nati nel 1999. Bennacer è il regista ideale che però sta mancando da tempo, con Kessie forma una coppia davvero forte. Difficilmente recupererà per il napoli così come Ibra. Potrebbero recuperare Theo e Rebic. In forse restano Mandzukic e Calhanoglou"