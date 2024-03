Milan, Tomori: "Il razzismo mi fa incazzare. Parliamone ed eliminiamolo"

Notizie Calcio - Il difensore del Milan, Fikayo Tomori, ha parlato durante un evento con alcuni studenti delle scuole secondarie organizzato dal club rossonero nella giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, "Tutti i colori dello Sport". Prime parole proprio sul tema razzismo, riportate da TMW: "Tutti sappiamo che c’è un problema di razzismo. Io personalmente dico che sono contento che si tenti di eliminare questo problema. In Inghilterra ci sono tante iniziative. Mi fa piacere parlarne perché il razzismo c’è nel calcio e fuori dal calcio. Oggi possiamo parlarne, dando un po’ di consigli su come eliminarlo”.

Qual è il ruolo dei social in questa battaglia?

"Fanno la differenza. Tutti hanno un telefono e possono scrivere ciò che vogliono. Noi siamo sotto ai riflettori e, dopo una partita, spesso la gente dimentica che siamo umani anche noi. Quando sentiamo una cosa, ci fa male. I social sono buoni eh, ma possono essere anche una cosa che va contro l’essere umano”.

La reazione agli insulti razzisti a Maignan?

“Io ero infortunato per Udinese-Milan. Ero alla tv e non ho capito subito cosa è successo, ma mi ha fatto piacere che tutta la squadra era assieme a Mike, anche la società, i social… Quelle cose lì sono un momento, che però fa tutta la differenza del mondo. Dopo quello che è successo, a me fa ancora più piacere far parte di questo club”.

Il problema razzismo l'ha mai bloccato?

“Per me no. Certamente ho visto qualcosa sui miei social, ma per me non lo è mai stato. Però io so bene che esiste e che c’è un problema. Mi fa incazzare”.